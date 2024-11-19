شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: مشاركة الرئيس السيسى في قمة العشرين تعكس دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

قال هاني محمد الباحث بحقوق الإنسان وعضو الامانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الأسبق، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة العشرين تعكس التزام مصر بالانخراط الفعّال في القضايا العالمية الكبرى، وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتعزيز الحقوق الاقتصادية بمصر .

وأضاف هانى محمد فى تصريحات له، أن القمة تركز على قضايا مثل الأمن الغذائي، التحول الأخضر، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، والتي تتماشى مع رؤية مصر التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، سواء من خلال تعزيز الحق في التعليم والصحة أو ضمان العمل اللائق والتنمية الاقتصادية.

ولفت الى أنه من خلال هذه المشاركة، تسعى مصر إلى التأكيد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي السبيل الأساسي لتحقيق حقوق الإنسان، مع إبراز جهودها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا محليًا ودوليًا كمؤشر واضح على ثقل مصر الإقليمي والدولي، ودورها المتنامي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتابع :"كما يعكس الحضور المصري رؤية شاملة توازن بين التنمية واحترام القيم الإنسانية العالمية، بما يعزز دورها كجسر للتواصل بين الدول النامية والمتقدمة، مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي تمثل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، وتعكس رؤية القيادة السياسية في استثمار مكانة مصر الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، كما تمثل مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزيز للشراكات الدولية ودور مصر المحوري، وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سعى مصر إلى تعزيز الشراكات الدولية، وبحث سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة، الطاقة، والتكنولوجيا، بما يدعم رؤية مصر 2030".



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