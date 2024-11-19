شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الجلسة الثانية لقمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية يوم الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان "إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".
وتناولت الجلسة الجهود المشتركة لدول المجموعة لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية وممارساتها، لتتمكن من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة بما يضمن مرونتها واستدامتها.
وتناولت الجلسة الجهود المشتركة لدول المجموعة لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية وممارساتها، لتتمكن من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة بما يضمن مرونتها واستدامتها.