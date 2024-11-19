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نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الجلسة الثانية لقمة العشرين

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واس - ريو دي جانيرو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية يوم الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان "إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".
وتناولت الجلسة الجهود المشتركة لدول المجموعة لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية وممارساتها، لتتمكن من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة بما يضمن مرونتها واستدامتها.

أعضاء وفد المملكة

ضم وفد المملكة خلال الجلسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ونائب وزير المالية الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين عبد المحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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