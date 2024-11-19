شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تعزز مستوى حماية 34 موقعا تراثيا في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الإثنين، أنها منحت عشرات المواقع التراثية المهددة بالغارات الإسرائيلية في لبنان "حماية مؤقتة معززة" لتوفر لها بذلك مستوى أعلى من الحماية القانونية.



وجاء في بيان لليونسكو والتي تتخذ باريس مقرا لها: "أن المواقع وعددها 34 تستفيد الآن من أعلى مستوى من الحصانة ضد مهاجمتها واستخدامها لأغراض عسكرية".



ومؤخرا، استهدفت ضربات إسرائيلية عدة مواقع قريبة من آثار رومانية مدرجة في قائمة التراث العالمي في بعلبك في شرق لبنان وصور في جنوب البلاد.



وذكرت المنظمة في بيانها بأن عدم الامتثال لهذه البنود من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وأسبابا محتملة للملاحقة القضائية.



تأتي هذه الخطوة بعد مناشدة مئات من الجهات الثقافية من بينهم علماء آثار وأكاديميين، اليونسكو لتفعيل آلية الحماية المعززة لضمان حماية التراث اللبناني.