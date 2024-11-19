شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودى: العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان يدفع المنطقة إلى حرب أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان تسبب في مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، ويدفع بالمنطقة إلى شفا حرب أوسع، ويقوض مصداقية القانون والمؤسسات الدولية.



وترأس الوزير نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، وفد المملكة المشارك في الجلسة الأولى لقمة دول مجموعة العشرين التي حملت عنوان (الإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر).



وقال وزير الخارجية السعودي -في كلمته وفقا لوكالة الأنباء السعودية،الإثنين- "إن العالم يواجه مزيدًا من التوترات، والنزاعات العسكرية، والأزمات الإنسانية، الأمر الذي يعيق تحقيق أهداف التنمية بما فيها أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، منوهًا بأنه لا يمكن للتنمية والازدهار أن تتحققان على أنقاض الموت والدمار.



وأكد وزير الخارجية السعودي موقف المملكة الثابت حيال "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح المحتجزين، والالتزام الجاد بالسلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق حدود عام 1967م".



كما تطرق الوزير السعودي في كلمته للأوضاع في السودان، قائلا: "أن الصراع فيها يتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة، خصوصا في ظل العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها".



وأشاد وزير الخارجية السعودي، بإطلاق البرازيل (التحالف الدولي ضد الجوع والفقر)، الذي تعتبره المملكة خطوة مهمة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي، معلنًا بأن المملكة يسرها أن تكون جزءًا من هذا التحالف الذي يتماشى مع أهدافها التنموية، ودورها العالمي في هذا الصدد، والذي تعبّر عنه برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها العالمية في برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الدول النامية.