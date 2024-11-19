النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين عين بعال والبازورية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين عين بعال والبازورية.

وأمس اغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية وبشكل عنيف على محيط مستشفى النبطية الحكومي الجامعي وعلى حي الميدان واستهدفت سنترا تجاريا وطبيا قرب شركة الكهرباء على الطريق المؤدي للمستشفى الحكومي في النبطية و غارتان على اطراف ديرميماس.

واستهدف الطيران منزلا في بلدة انصارية ومدينة بنت جبيل غارتان على النبطية الفوقا قرب مدرسة الكوثر واستهداف منزل مما أدى لارتقاء شهيدين ووقوع إصابات دوار كفررمان واطرافها ما أدى لارتقاء شهداء وعلى المنطقة الواقعة بين كفررمان وحبوش والخردلي وميفدون وزوطر الشرقية وقعقعية الجسر ومحيط معتقل الخيام

ودخلت سيارت الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية للصليب الأحمر الى بلدة برعشيت وانتشلت أشلاء 6 جثامين لعناصر الهيئة الصحية الإسلامية الذين استشهدوا جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على البلدة واستهدفت الغارات مركزا للهيئة الصحية الإسلامية في حومين التحتا مما أدى لارتقاء شهيد.