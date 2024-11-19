أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، بأنّ إسرائيل تقدّر أنّ إيران أعطت الضّوء الأخضر لـ"حزب الله"، للموافقة على وقف النّار، لإرسال رسالة إيجابيّة إلى الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنّه بمجرّد وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، يمكن استنتاج أنّ هناك فرصةً لتسوية، لكن يستحيل القول إنّ الأمر مؤكّد.
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي: وصول هوكشتاين يعني أن هناك فرصة لتسوية لكن يستحيل تأكيد الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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