"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي: وصول هوكشتاين يعني أن هناك فرصة لتسوية لكن يستحيل تأكيد الأمر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، بأنّ إسرائيل تقدّر أنّ ​إيران​ أعطت الضّوء الأخضر لـ"​حزب الله​"، للموافقة على وقف النّار، لإرسال رسالة إيجابيّة إلى الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنّه بمجرّد وصول المبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​، يمكن استنتاج أنّ هناك فرصةً لتسوية، لكن يستحيل القول إنّ الأمر مؤكّد.