كيم كارداشيان تظهر مع صديقها الجديد: روبوت “تسلا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرضت كيم كارداشيان أحدث مقتنياتها الفاخرة ذات التقنية العالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في فيديوات تستمتع بوقتها مع روبوت “تسلا”.

وشاركت كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع ومؤسِسة شركة “SKIMS”، مقطع فيديو لروبوت “تسلا” الجديد عبر حسابها الرسمي في إكس، أرفقته بتعليق: “قابلوا صديقي الجديد تسلا”.

وفي الفيديو، طلبت كارداشيان إلى الروبوت أن يقوم ببعض الحركات، وسألته: “هل يمكنك فعل هذا؟”، بينما كانت تصنع نصف قلب بيدها، فقام الروبوت بإكمال القلب.

وفي مقطع فيديو آخر شاركته عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، علّمت نجمة تلفزيون الواقع الروبوت كيفية نفخ قبلة، وفازت عليه في لعبة “ورقة، حجرة، مقص”.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، سيبدأ إنتاج روبوت “تسلا” من الجيل الثاني، وهي روبوتات شبيهة بالبشر، وتُعرف أيضاً باسم “أوبتيموس”، بحلول عام 2026. ومن الممكن أن تبدأ “تسلا” باستخدام الروبوت في وقت مبكر من العام المقبل، وبمجرد توفّره، قد تتراوح تكلفة روبوتات “تسلا” ما بين 20 ألف دولار و30 ألف دولار.