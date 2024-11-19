شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: لابد أن تصدر الوزارات تقارير يومية لكشف الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365، أن موضع الشائعات لا يتعلق فقط بالصفحات المزيفة بل هناك مواقع خارجيه تنشر أخبار كاذبة ثم تنقل عنها مواقع أخري الكذب، فيما يسمي بتوثيق الكذب.

جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس الأعلى الأعلام لإطلاق مبادرة دور الإعلام في مكافحة الشائعات.

وأضاف القصاص، أن كل وزارة لها موقع وتقوم بكشف الأخبار الخاصة بها لكشف الحقائق مثلما تقوم وزارة الداخلية ، وهناك قضايا يحيطها الغموض مما يعطي مساحة للكذب و نشر الشائعات، ولذلك لابد من تقارير يومية لكشف الشائعات من خلال كل وزارة.