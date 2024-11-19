شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري: الأوقاف تتحمل أي تكاليف تتعلق بخدمات مياه وكهرباء المساجد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة متكفلة بخدمة المساجد "بيوت الله" وعلى رأسها المياه والكهرباء، وتابع قائلا: "عمر وزارة الأوقاف ما تحمل رواد المساجد شيئا، هذا قرار وأي مخالف يحال للتحقيق".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف في اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالمساجد ومنها ما يتعلق بالكهرباء وغيرها من المرافق.

ووجه الوزير بمراجعة عاجلة لكافة مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية بأن أي أحد يكلف المساجد أن تجمع فلوس فيما يخص التيار الكهربائي يحال للتحقيق فورا،ً مشددا على أن وزارة الأوقاف تتحمل أي تكاليف تتعلق بالمساجد وتوفير المياه والكهرباء فيها.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن وزارة الأوقاف تمد يدها للتعاون والتواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب من أجل مناقشة كل ما يتعلق بمشكلات الأوقاف والمساجد والأئمة والعمال وغيرها، وترحب بأي مقترح يساهم في حل أي مشكلة.