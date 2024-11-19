الامارات | السعودية تحلّ ضيفة على إندونيسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث السعودية عن نقاط ضرورية تُحيي آمالها في التأهل وفوز أول في أربع مباريات، عندما تحلّ اليوم ضيفة على إندونيسيا، متذيلة ترتيب المجموعة الثالثة في الجولة السادسة، ضمن الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وكان «الأخضر» قد عاد بنقطة التعادل السلبي من أستراليا في الجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أستراليا (ست نقاط)، لكن بفارق نقاط كبير عن اليابان التي باتت على مشارف التأهل (13 نقطة)، وتحلّ ضيفة على الصين الرابعة (ست نقاط).

وستكون المباراة الثانية للسعودية مع المدرب العائد الفرنسي هيرفيه رونار.