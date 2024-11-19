شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي.. مقتل 3 في انفجار مخزن للألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 3 أشخاص حتفهم في انفجار في مخزن بالقرب من مدينة نابولي جنوب إيطاليا يوم الاثنين، حسبما أفادت إدارة الإطفاء المحلية.

وقالت إدارة الإطفاء إن رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص مفقودين محتملين تحت الأنقاض، ولم يتضح بعد كيف حدث الانفجار. انفجار الألعاب النارية وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن العديد من الألعاب النارية كانت مخزنة في المخزن في بلدة اركولونو، على بعد كيلومترات قليلة جنوب نابولي.

وذكر سكان محليون أنهم سمعوا دوي انفجار قوي وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان يتصاعد إلى السماء فوق مكان الانفجار، وكان يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.

كما أظهرت صور التلفزيون الإيطالي أكوامًا من الركام في مكان الانفجار، والعديد من رجال الإنقاذ وهم يؤدون عملهم.