شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عدم رد التابلت من طلاب ثانية وثالثة بعد انتهاء دراستهم بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قرار رد التابلت بعد انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية ينطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام الذين يتسلمون الأجهزة هذا العام، موضحة أن طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى العام لن يكونوا ملزمين برد الجهاز اللوحى بعد انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية ولكن يجب على الطالب الحفاظ على التابلت.

وتستعد المديريات التعليمية والإدارات لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه يتم إجراء اختبار شهر نوفمبر للصف الأول الثانوى العام ورقيا على أن تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بعد تسليم الطلاب التابلت.

ويوقع الطالب وولى أمره على إقرار عند استلام التابلت وينص الإقرار على أن يتم تسليم الجهاز مرة أخري بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وأن يتم الحفاظ عليه دون العبث أو التلف أو الفقد.

وينص نموذج إقرار استلام جهاز تابلت (الطالب، وولى أمره) الثانوي العام التابعة للإدارة التعليمية :بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب آلي لوحي (تابلت) مسلسل رقم IMEI ، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أي أعطال يكون نجلي قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره ، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.