الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون بين البلدين

اكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن "بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لتفاعلاتهما".

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والارتباط مع روسيا بشكل أكبر، وتعزيز دفعة جديدة للتفاعل الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، وتقديم المساهمات المطلوبة لتنمية وإحياء البلدين وإصلاح الحوكمة العالمية".

واشار الى ان "في عام 2024، سيتغلب التعاون بين موسكو وبكين، في مختلف القطاعات، على المخاطر والتحديات وسيحقق نتائج جديدة".