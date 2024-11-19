تكنولوجيا: Fitbit تختبر ميزة “معامل النوم” لتحليل الأنماط اليومية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Fitbit في اختبار ميزة جديدة تُعرف باسم “Sleep Labs”، والتي تهدف إلى تحليل أنماط النوم لمساعدة المستخدمين على فهم عادات نومهم بشكل أفضل. تتيح هذه الميزة، التي تأتي ضمن “رؤى ونصائح النوم”، الاشتراك فيها لتوفير تجربة أكثر تفصيلاً، ولكنها لم تُتاح بعد لجميع المستخدمين في مختبرات Fitbit.

للوصول إلى هذه الميزة، يمكن فتح علامة التبويب “أنت” في Fitbit Labs، حيث ظهرت أداة Insights Explorer مؤخرًا مع توفر أوسع. تشمل “Sleep Labs” أداة مجلة النوم اليومية، التي تُقدّم استبيانًا قصيرًا مدته دقيقتان. يتضمن هذا الاستبيان عدة أسئلة متعددة الخيارات، بالإضافة إلى سؤال مفتوح يتيح للمستخدمين مشاركة أي عوامل قد تؤثر على نومهم.

يتم تحليل هذه البيانات باستخدام نموذج لغة كبير، بالإضافة إلى بيانات تتبع النوم، لإعداد “ملخص يومي”. يظهر هذا الملخص في شاشة إحصائيات اليوم والنوم، ويربط بين بيانات النوم وإجابات الاستبيان وإدخالات المذكرة اليومية. يهدف ذلك إلى مساعدة المستخدم على تحديد الاتجاهات المرتبطة بنومه، وبناء عادات صحية مع التخلص من العادات الضارة.

علاوة على ذلك، يتم تقديم ملخص أسبوعي في حال إكمال أربع مذكرات يومية، يتضمن اتجاهات النوم للأسبوع ونصائح لتحسين جودة النوم. كما تقترح Fitbit مهام مخصصة تعتمد على التفاصيل التي يقدمها المستخدم حول روتينه اليومي. تهدف هذه المهام إلى دعم عادات نوم أفضل وتحسين الصحة العامة للنوم.

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