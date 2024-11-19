تكنولوجيا: تطبيق Telegram يكشف عن أكبر تحديث للتطبيقات المصغرة في تاريخه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثار تطبيق Telegram جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد الإعلان عن تسليم أرقام هواتف المستخدمين وعناوين IP إلى السلطات، مما خيّب آمال العديد من المستخدمين. ومع ذلك، استمر التطبيق في إصدار تحديثات جديدة، حيث كشف مؤخرًا عن “أكبر تحديث في تاريخه” لتطبيقاته المصغرة، مقدمًا ميزات مبتكرة لتحسين تجربة المستخدم وتزويد المطورين بأدوات متقدمة.

شمل التحديث قدرة التطبيقات المصغرة على استخدام وضع ملء الشاشة، مما يسمح لها بشغل الشاشة بالكامل، سواء بالوضع الرأسي أو الأفقي، لدعم أنواع جديدة من الألعاب وتجارب الاستخدام.

كما انه أتاح ميزة تتبع حركة الجهاز، التي تمكن من إضافة عناصر تحكم مبتكرة في الألعاب أو استخدامات أخرى مثل الواقع الافتراضي، مع إمكانية قفل اتجاه الشاشة لتجنب التدوير غير المرغوب فيه.

أضاف Telegram أيضًا ميزة اختصارات الشاشة الرئيسية، مما يُمكّن المستخدمين من الوصول السريع إلى تطبيقاتهم المصغرة المفضلة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مشاركة الموقع الجغرافي ممكنة الآن، حيث يمكن للتطبيقات المصغرة طلب الموقع لاستخدامه في الألعاب المستندة إلى الموقع أو الميزات التفاعلية. تظل هذه الميزة اختيارية، حيث يجب على المستخدمين منح الإذن يدويًا لكل تطبيق.

كما قدم التحديث خاصية إرسال الهدايا داخل التطبيقات المصغرة، مما يضيف لمسة ممتعة للمكافآت. وخصص Telegram Premium ميزات إضافية، مثل تعيين حالات الرموز التعبيرية مباشرة من التطبيقات المصغرة، ما يتيح للمستخدمين مشاركة نشاطاتهم، مثل لعب الألعاب أو مشاهدة الأفلام، من خلال تغيير بسيط في الحالة.

وللمطورين، وفر التحديث القدرة على تقديم خطط اشتراك لتحقيق الدخل، مع خيارات تخصيص أكبر تشمل شاشات التحميل وأداء التطبيقات. كما انه أتاح أيضًا الوصول إلى بيانات الأجهزة الأساسية لتحسين الأداء، إلى جانب دعم ميزات مثل التحقق من صحة البيانات بواسطة جهات خارجية ومشاركة الوسائط المباشرة.

على الرغم من أن التحديث يقدم إمكانيات واسعة، إلا أن المستخدمين المهتمين بالخصوصية قد يرون هذه الإضافات أقل أهمية في ظل المخاوف المتعلقة بمشاركة البيانات.

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