شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Roblox تمنع الأطفال أقل من 13 عامًا من الدردشة خارج الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منصة Roblox في طرح بعض ميزات سلامة الأطفال التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وتتضمن التحديثات بعض القيود الجديدة على كيفية تواصل المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا على المنصة، بدءًا من اليوم لن يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من إرسال رسائل مباشرة للاعبين خارج الألعاب أو التجارب على Roblox.

وسيحتاجون إلى إذن الوالدين حتى يتمكنوا من إرسال رسائل مباشرة داخل اللعبة على الرغم من أن هذا التغيير لن يتم تنفيذه بالكامل عبر المنصة حتى الربع الأول من عام 2025.

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب تقارير حديثة تسلط الضوء على حالات فشل فيها روبلوكس في حماية الأطفال. ووصفت مقالة كبيرة من بلومبرج كيف يستخدم المفترسون على المنصة الدردشة للتواصل مع الأطفال.

ووصف تقرير من هيندينبورج ريسيرش روبلوكس بأنها "جحيم للمتحرشين بالأطفال" ، وستعتمد هذه القيود الجديدة على الدردشة على مرشحات الدردشة التلقائية في روبلوكس والتي تهدف إلى منع المستخدمين من مشاركة المعلومات الشخصية.

بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على الدردشة، أطلقت شركة Roblox حساباتها المعلنة مسبقًا للآباء ومقدمي الرعاية والتي ستتيح لهم إدارة أشياء عن بُعد مثل حدود وقت استخدام الطفل للشاشة، في السابق، كان على الآباء الوصول فعليًا إلى حساب طفلهم لتعيين عناصر التحكم الأبوي.

كما بدأت شركة Roblox في استخدام تصنيفات المحتوى لوصف التجارب بدلاً من تصنيف التجارب لفئات عمرية محددة، وهذا يعني على سبيل المثال، أن التجربة "المعتدلة" قد تحتوي على أشياء مثل الخوف المعتدل أو الفكاهة الفظة، ولن يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات من الوصول إلى التجارب التي تحتوي على تصنيفات محتوى "بسيطة" أو "خفيفة" إلا ما لم يمنح أحد الوالدين الإذن بذلك.

وستمنع شركة Roblox المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الوصول إلى تجارب التواصل الاجتماعي والتجارب التي تحتوي على كتابة أو رسم حر.