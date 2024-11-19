شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنظم حفلاً لمواهب البيانو فى أوبرا دمنهور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للواعدين بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على مسرح دار أوبرا دمنهور، بمشاركة طلاب فصل الفيولينه تدريب وقيادة ماجي مجدي بمرافقة عازف البيانو أمير عوض ويقدمون مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية.

ومن أبرز المقطوعات المقرر تقديمها منها "دقيقة لبيتهوفن، رقصة الساحرات، الدقيقة الأولي والثانية لباخ، الصياد، اندانتينو، اليجرو، الحركة الدائمة، اذهب واخبر العمة رودي، منذ وقت طويل، أغنية الريح ..أداء "ملك، خيرية، ندي كريم، آية هشام، ميرنا خليفة، مارينا سامح، هايدي أحمد، آيه الرشيدي، عمر الجندي، أحمد، سهيلة سامح، ياسين سامح، سولاف خالد، كيرولس أشرف، تولين محمد.

وفصل البيانو تدريب عمر فاروق حيث يتضمن أشهر الأعمال العالمية والمصرية التى وضعها كبار المؤلفين الموسيقيين منها "قصة حب، سيمفوني 40، خلى بالك من عقلك، نسم علينا الهوى، حبيتك بالصيف، قالي جاني بعد يومين، أول مرة تحب يا قلبي، عريس من جهة أمنية .. أداء الواعدين أحمد هانى، ماريا مينا، جوي جورج، محمد إيهاب، مريم عادل ، رولا خالد ، فريدة درويش ، جنا علاء، جنا مقلد، ملك إيهاب، درة عثمان، عاليا، لارا عمر .

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.