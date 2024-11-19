الامارات | النوم على البطن أثناء الحمل.. هل هو آمن؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - النوم على البطن قد يكون أمراً مريحاً للعديد من النساء قبل الحمل، لكن التساؤل يزداد حول سلامته أثناء الحمل، والخبراء يؤكدون أنه في المراحل الأولى من الحمل يكون النوم على البطن آمناً تماماً، لكن قد يصبح غير مريح مع نمو حجم البطن.

وتوضح الدكتورة كيم لانجدون، أخصائية النساء والتوليد، أن النوم على البطن لا يضر الجنين، لكنه قد يصبح تحدياً في الثلث الأخير من الحمل بسبب ضغط الرحم على الجسم.

يُفضل تجنب النوم على الظهر أو الجانب الأيمن بعد الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل، فقد يؤثر ذلك في تدفق الدم إلى الجنين. النوم على الجانب الأيسر أكثر أماناً، إذ يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف الضغط عن الأوعية الدموية.

وبحسب موقع Parents، النوم على البطن قد يخفف آلام العضلات الناتجة عن زيادة وزن البطن، ويعتبر حلاً لبعض الأمهات اللواتي يجدن صعوبة في النوم بطرق أخرى. مع ذلك، يُفضل استخدام وسادة دعم لتجنب الضغط على البطن المتنامي.

للنوم المريح أثناء الحمل، ينصح باستخدام وسادة الحمل لدعم الظهر والبطن، كما يُفضل تجنب الكافيين، وتناول الطعام الصحي لتحسين جودة الحمل.