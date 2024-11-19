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الامارات | شارع البلدية القديم.. بوابة إلى كنوز دبي التاريخية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شارع البلدية القديم.. بوابة إلى كنوز دبي التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقع شارع البلدية القديم في منطقة الراس بديرة، ويتصل بمجموعة من الأسواق التراثية المُطلّة على ضفاف خور دبي، منها أسواق الذهب، والمواعين، والعطور، والراس، والبهارات، حيث تُعدّ تلك الأسواق من المقاصد السياحية المميّزة التي تعكس تاريخ إمارة دبي، والهوية الإماراتية الأصيلة لها.

ومع تحويله إلى ممر للمشاة، وإغلاقه بالكامل أمام حركة السيارات، تحول شارع البلدية القديم في ديرة إلى مقصد سياحي أساسي يقصده زوّار دبي، للتعرف إلى وجه دبي التراثي والتاريخي.. والممر الذي أنجزته بلدية دبي خلق تجربة جديدة للسياح، وتم تزيينه بعناصر الإضاءة، والمجسمات التراثية، مثل «المندوس»، ومقاعد ومظلات للسياح تعكس الهوية التراثية، لتصبح زيارته رحلة مشوقة وفريدة في واحد من أقدم الأماكن التاريخية بإمارة دبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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