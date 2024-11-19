لحج.. استئناف العمل في محكمة الحوطة بعد يوم من الإضراب

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنفت محكمة الحوطة الابتدائية في محافظة لحج، جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، العمل بعد يوم من الإضراب، على خلفية الاعتداء على رئيسة المحكمة.

وقال مصدر حقوقي مطلع، لـ "يمن شباب نت"، إن رئيسة المحكمة ذكريات عبدالكريم، وجهت باستئناف العمل من اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر 2024، بعد تسليم المعتدين للعدالة وإيداعهم السجن.

وكانت رئيسة محكمة الحوطة الابتدائية لحج، قد أعلنت يوم الأحد توقيف العمل في المحكمة وبدء الإضراب، بعد تعرضها للاعتداء من قبل أحد المتنازعين وأقاربه، وإفراج مدير الأمن عنهم بعد إيداعهم السجن المركزي.

وقالت مصادر مطلعة، إن المدعو "يزيد محسن مبارك باشاذي" وثلاثة من أشقائه قاموا بالتهجم على رئيسة محكمة الحوطة الابتدائية، القاضية ذكريات عبدالكريم، أثناء جلسة استماع في قضية حضانة منظورة بين المتهم "يزيد باشاذي" وزوجته السابقة.

وأضافت المصادر أن المتهم "باشاذي" قدم إلى الجلسة مع أشقائه وقام بالاعتداء والتهجم على القاضية، مادفع رئيسة المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالحادثة وتوجيه مدير السجن المركزي بإحالة المعتدين إلى السجن.

ووفقا للصادر، فإن مدير أمن لحج العميد ناصر محمد الشوحطي المحسوب على الانتقالي، وجه مدير السجن لاحقاً بالإفراج عن المعتدين دون الرجوع إلى المحكمة، ما دفع قضاة وموظفي المحكمة إلى إعلان الإضراب.