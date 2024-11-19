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مقتل قيادي حوثي على يد مواطن داخل سجن الروضة بـ"صنعاء"

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي عسكري حوثي، على يد مواطن، الإثنين، بعد اقتحامه أحد السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء.

وحسب مصادر محلية، فقد أقدم مواطن مغلوب على أمره، على اقتحام سجن الروضة في صنعاء، وقتل غريمه "عبدالله الحسني" منتحل صفة مساعد قائد الأمن المركزي قبل أن يتم القبض عليه.

ولم تذكر المصادر الأسباب التي دفعت الجاني لقتل غريمه الحوثي، لكن مصادر ذكرت أن يكون الأمر له علاقة بقيام القيادي الحوثي بتهريب سجناء حوثيين من السجن في قضايا لها علاقة بالجاني.

يأتي هذا في ظل تزايد حدة الانتهاكات الحوثية ضد المواطنين في مناطق سيطرتهم، واستمرار تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، بشكل غير مسبوق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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