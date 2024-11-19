مسار يواجه الجيش الملكى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مسار للكرة النسائية ، فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، فريق الجيش الملكى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حالياً فى المغرب.

وتأهل فريق مسار إلى دور نصف النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل فريق الجيش الملكى لهذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى المجموعة الأولى.

واستهل فريق مسار مشواره فى البطولة بالوقوع فى المجموعة الثانية، التى بدأها بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع إيدو كوينز الغيني بدون أهداف فى الجولة الثانية، ثم الفوز على فريق البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف.

واحتل فريق مسار المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف إيدو كوينز الغيني الذى تصدر المجموعة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، فيما فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.



وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مراتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.



ويلتقى فريق مسار ثاني المجموعة الثانية مع الجيش الملكي متصدر المجموعة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، بينما يواجه مازيمبي الكونغولى ثاني المجموعة الأولى مع إيدو كوينز الغيني متصدر المجموعة الثانية.