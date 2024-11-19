شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد الغاني ريندورف للتدريب مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للأهلي عودة الغاني ريندورف أدوم مدافع فريق الشباب للتدريب من جديد مع الفريق الأول في الفترة الحالية، من أجل سد العجز في مركز قلب الدفاع، لاسيما بعد إصابة الثلاثي أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وظهر ريندورف في مران الأهلي اليوم الخميس والذي اشتمل خوض مباراة ودية أمام فريق تيم إف سي، لتجهيز لاعبيه لمباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل.

وفاز فريق الكرة بالنادي الأهلي على نظيره تيم إف سي بثلاثية نظيفة وديا، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية غدًا الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته الجماعية الأربعاء ويختتم تحضيراته لمواجهة زعيم الثغر مساء الخميس.