شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس فوز الأهلي في ودية تيم إف سي استعدادًا للاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي على نظيره تيم إف سي بثلاثية نظيفة وديا، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأحرز ثلاثية الأهلي في شباك تيم إف سي، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وكريم الدبيس.

شهدت المباراة الودية مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أجل تجهيزهم والاطمئنان على بعض اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات والحفاظ على حساسية المباريات لديهم قبل لقاء زعيم الثغر.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية غدًا الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته الجماعية الأربعاء ويختتم تحضيراته لمواجهة زعيم الثغر مساء الخميس.

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للأندية المرشحة للتتويج بلقب أفضل نادٍ فى عام 2024 ، والتي ضمت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر منصة "إكس"، تواجدت 5 أندية في القائمة المختصرة للمرشحين للحصول على لقب أفضل نادٍ فى القارة السمرء.

وضمت قائمة الأندية المرشحة للفوز بلقب الأفضل في القارة السمراء التالي: "الأهلي (مصر)، الزمالك (مصر)، نهضة بركان (المغرب)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، الترجي (تونس)".

وتوج نادي الزمالك بلقبي كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر في النسخة الماضية من المنافسات القارية بينما فاز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هو الآخر.

واقترب أي من الناديين بالتتويج بلقب أفضل ناد في القارة الإفريقية بعد النتائج القارية الرائعة التي تحققت في النسخ الماضية.



كولر



يوسف



افشة وخالد



افشة ورضا



افشة



الاهلي



الساعي



امام



حمزة



خالد



رضا



ريندورف