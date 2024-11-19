الامارات | راشد الملا يحصد لقب مونديال «الدرّاجات المائية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر نجم فريق أبوظبي للرياضات البحرية، راشد الملا، بلقب بطولة العالم للدرّاجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية، التي أقيمت جولتها الختامية، أول من أمس، في مدينة توبا الإندونيسية، محرزاً اللقب السادس له عالمياً.

وحصد الملا 147 نقطة في الترتيب العام للبطولة، متفوقاً على الإيطالي روبرتو مارياني «الوصيف» برصيد 135 نقطة.