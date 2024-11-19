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الامارات | راشد الملا يحصد لقب مونديال «الدرّاجات المائية»

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جاكرتا - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر نجم فريق أبوظبي للرياضات البحرية، راشد الملا، بلقب بطولة العالم للدرّاجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية، التي أقيمت جولتها الختامية، أول من أمس، في مدينة توبا الإندونيسية، محرزاً اللقب السادس له عالمياً.

وحصد الملا 147 نقطة في الترتيب العام للبطولة، متفوقاً على الإيطالي روبرتو مارياني «الوصيف» برصيد 135 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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