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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: المملكة حققت رحلة تحوّل غير مسبوقة إقليميًا ودوليًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شاركت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة، في جلسة حوارية خلال منتدى مسك العالمي 2024، تناولت خلالها أهمية الرحلة التحولية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ووصفتها بغير المسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكّدت خلال الجلسة، أن رحلتها الشخصية تلخصت في 3 دروس رئيسة، أولها أهمية استيعاب حجم الجهود المبذولة ومعرفة الدور الذي يلعبه كل فرد في هذه القصة الكبرى، كما أن التحلي بالمرونة والتكيف مع التغيرات السريعة يُعد مفتاح النجاح في العصر الحالي.
وشددت الأميرة هيفاء بنت محمد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية، واستيعاب مخرجات تقنيات الاتصال، داعية الشباب إلى مواكبة مستجداتها، وأن النجاح يتطلّب الصبر والإصرار.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى أن الجهود الوطنية المبذولة أسهمت في توفير بيئة تمكّن وتدعم الشباب لتحقيق طموحاته، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّدت خلال الجلسة، أن رحلتها الشخصية تلخصت في 3 دروس رئيسة، أولها أهمية استيعاب حجم الجهود المبذولة ومعرفة الدور الذي يلعبه كل فرد في هذه القصة الكبرى، كما أن التحلي بالمرونة والتكيف مع التغيرات السريعة يُعد مفتاح النجاح في العصر الحالي.
لا مكان للمستحيلوقالت نائب وزير السياحة: "لا مكان للمستحيل في المملكة العربية السعودية، ومبارك علينا جميعًا أن المملكة أثبتت للجميع أنه لا مستحيل لتحقيق التقدم والتطور"، مشيرة إلى أن الجيل الحديث يتميز بتفاصيل فريدة.
وشددت الأميرة هيفاء بنت محمد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية، واستيعاب مخرجات تقنيات الاتصال، داعية الشباب إلى مواكبة مستجداتها، وأن النجاح يتطلّب الصبر والإصرار.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى أن الجهود الوطنية المبذولة أسهمت في توفير بيئة تمكّن وتدعم الشباب لتحقيق طموحاته، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.