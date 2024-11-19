الدفاع الروسية: تدمير 12 مسيّرة أوكرانية فوق أراضي روستوف وبيلغورود خلال الليلة الماضية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في بيان، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات مسيّرة ضدّ أهداف على الأراضي الروسية"، موضحةً أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 12 طائرة مسيّرة أوكرانيّة، 11 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وكانت قد أفادت الوزارة أمس، بأنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 59 طائرة دون طيّار أوكرانيّة خلال اللّيلة الماضية، على الشّكل الآتي: طائرتان دون طيّار فوق أراضي مقاطعة موسكو، 45 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، 3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقطعة تولا".