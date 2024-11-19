بايدن تعهد بتقديم مساهمة "تاريخية" بأربعة مليارات دولار لدعم البلدان الأكثر فقرًا

تعهّد الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، خلال مشاركته في قمّة قادة دول "مجموعة العشرين" في ريو دي جانيرو في البرازيل، بأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة ستقدّم مساهمةً "تاريخيّةً" بأربعة مليارات دولار لـ"المؤسّسة الدّوليّة للتّنمية" التّابعة للبنك الدولي الّتي تدعم البلدان الأكثر فقرًا، في خطوة تسبق تسليمه السّلطة إلى الرّئيس المنتخَب دونالد ترامب، العازم على خفض الإنفاق العام.

وهذا آخر اجتماع لبايدن مع كبار زعماء العالم، قبل مغادرته البيت الأبيض في كانون الثّاني المقبل.

وأشار مسؤول أميركي كبير، بحسب وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ هذه مساهمة بـ"أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات"، ما يعني أنّها غير ملزمة للإدارة الجمهوريّة المقبلة برئاسة ترامب. لكنّه لفت إلى أنّ الجمهوريّين، عندما كانوا في السّلطة، أيّدوا ضخّ أموال في هذا الصندوق.

و"المؤسّسة الدّوليّة للتّنمية" هي ذراع للبنك الدّولي، تساعد أفقر بلدان العالم، وهي تمنح قروضًا وهبات مخصّصة لبرامج من مثل مكافحة عدم المساواة ومكافحة الاحتباس الحراري.