شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تفتتح الجمعية العمومية رقم 56 لشركات الطيران الأفريقية AFRAA والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية، افتتح اليوم الاثنين، عبد الرحمن بيرثى السكرتير العام للاتحاد الأفريقى والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس الجمعية لهذا العام الجلسات الرسمية لأعمال الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية(AFRAA) والتى تستمر حتى 19 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والمهندس ابراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وبمشاركة اكثر من ٥٠٠ شخص وعدد ٢٠ من رؤساء شركات الطيران الأفريقية الأعضاء لأول مرة بالاضافة لممثلى المنظمات والهيئات الدولية وسلطات الطيران المدنى والمطارات الإفريقية ومصنعى الطائرات، وموردى قطع الغيار والخدمات.

وفى كلمته أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن صناعة الطيران مرت بالعديد من التحديات التى خلال السنوات الأخيرة - سواء بسبب التحولات الاقتصادية العالمية، أو تأثير الوباء، أو ارتفاع تكاليف الوقود واستطعنا كشركات افريقية الصمود ومع ذلك، فقد وفرت لنا هذه التحديات أيضًا فرصًا فريدة للابتكار والتعاون والنمو، ومع ذلك، فإن العودة إلى الوضع الطبيعى تجلب تحديات جديدة، وأضاف أن تكاليف التشغيل المتزايدة وانقطاعات سلسلة التوريد تضغط بشكل كبير على تكلفة التشغيل بالإضافة إلى ذلك، تظل الاستدامة البيئية هى مصدر القلق الذى سيقع على تكاليف تشغيل شركات الطيران، مما يؤثر على أسعار التذاكر وأسعار الشحن ويفرض تحديات طويلة الأجل على صناعتنا.

وتابع زكريا أن ما يميز القارة الأفريقية عن الأسواق الناشئة الأخرى هى الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها أفريقيا، وثقافاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية الشاسعة، مما يجعلها فرصة فريدة لربط الناس وتحفيز النمو الاقتصادى من خلال الطيران، وأضاف أننا فى مصر ندرك أن الطيران المدنى هو محرك أساسى للنمو الاقتصادى حيث تم ضخ استثمارات كبيرة فى البنية التحتية وتحديث المطارات وتوسيع أنظمة إدارة الحركة الجوية، كما شهد مطار القاهرة الدولى فى عام 2023زيادة بنسبة 31٪ فى حركة الركاب، مما يعكس الطلب المتزايد على السفر الجوى فى المنطقة.

وحث رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى نهاية كلمته على التركيز على التعاون المشترك مؤكًدا أن تعزيز الشراكة أمر ضرورى وذلك من خلال العمل معًا، ومشاركة الموارد، ومواءمة استراتيجياتنا، حيث يمكننا ذلك من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتوسيع شبكاتنا، مما يسمح لنا بخدمة عملائنا بشكل أفضل.

وفى كلمته أكد عبد الرحمن بيرثى السكرتير العام للاتحاد الأفريقى (AFRAA) أن شركات الطيران الأفريقية فى عام 2024 واصلت رحلتها نحو التعافى والنمو وسط العديد من التحديات العالمية والاضطرابات الناجمة عن الوباء وحققت نموًا كبيرًا، حيث تجاوزت العديد من شركات الطيران الأفريقية مستويات التشغيل قبل الوباء.

وأضاف برثى اننا نسعى نحو تعزيز الاتصال عبر أفريقيا من خلال تبنى مبادرات منها انشاء سوق النقل الجوى الأفريقى الموحد لتحقيق التكامل الإقليمى، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إزالة الكربون، والاستثمار فى طائرات أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود، وتحسين عمليات الطيران للحد من استهلاك الوقود، واستكشاف وقود الطيران المستدام، مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى التركيز على الابتكار والتعاون لضمان أن تلعب صناعة الطيران فى أفريقيا دورًا رائدًا فى أجندة الاستدامة العالمية، وينعكس هذا النمو فى توسع الشبكات، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وفى نهاية كلمته حرص السكرتير العام للاتحاد الأفريقى على ضرورة رفع جهودنا الجماعية لضمان أن يظل الطيران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى، والاتصال، وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية.

كما أوضح ولى والش الأمين العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) أن أفريقيا تمثل 18% من إجمالى سكان العالم و3% من الناتج القومى العالمى، المنظمة ترتكز على دعم اعضائها بشكل فعال ودعت شركات الطيران الغير أعضاء الانضمام إلى المنظمة لضمان أعلى معيار من الأمان العالمى وتبادل البيانات بشكل كبير لتعزيز الامن، وأن افريقيا قامت بالكثير لزيادة معدلات الأمان فى مجال الطيران المدنى منذ عام 2020.

وتابع الأمين العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) اننا نسعى إلى الوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2050 وهو ما يعد قضية مهمة لمستقبل الكوكب، مؤكدا أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) سيساهم بنسبة 60% فى إنخفاض الكربون فى أفريقيا، ودعا قادة الطيران فى أفريقا لضرورة التواصل معًا لتوصيل القارات بعضها ببعض ومواجهة التحديات العالمية فى صناعة النقل الجوى من ارتفاع اسعار الوقود والضرائب مؤكدا أن أفريقيا لديها قدرات هائلة تمكنها من التغلب على التحديات وتحقيق المزيد من التقدم فى صناعة النقل الجوى.



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