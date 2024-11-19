بيان قمة مجموعة العشرين: نحن متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة وفي لبنان بما يتماشى مع القرارات الأممية

اشار البيان المشترك لقمة مجموعة العشرين، الى اننا متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان.

واكد البيان المشترك لقمة مجموعة العشرين، على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان. وعبر عن القلق البالغ تجاه الوضع الإنساني "الكارثي" في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان.