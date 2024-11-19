شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات الفنان فايق عزب في ذكرى رحيله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان فايق عزب الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية في مشواره وترك بصمة كبيرة من خلال الأدوار الذى قدمها.

الفنان فايق عزب من مواليد مدينة الإسماعيلية، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفنى فى مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

ومع بداية السبعينيات أصبح فايق عزب وجها مميزا فى السينما والتلفزيون، وشارك فى العديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل الدوامة والنديم والأنصار وسلسال الدم، وعدد كبير من الأفلام منها مدينة الصمت والشيطان امرأة والمطلقات، كما شارك فايق عزب فى أفلام غبى منه فيه، واحد من الناس، وش إجرام، الباشا تلميذ، عسكر فى المعسكر.

لم يبخل فايق عزب بظهوره على شباب الممثلين الذين شهد صعودهم ونجاحهم وساهم بدور كبير في إبراز بصمتهم وعلى رأسهم هاني رمزي في فيلم غبي منه فيه، والباشا تلميذ، وش إجرام، عسكر في المعسكر.

إصابة الفنان الراحل بفيروس كورونا، جاءت أثناء انشغاله بتصوير أدواره من فيلم "ميني بار"، إلا أن القدر حال دون استكماله لباقي الأدوار، ليدخل بعدها إلى المستشفى عدة أيام قبل رحيله عن عالمنا.



