شكرا لقرائتكم خبر عن مآسي حسن الرداد مع وفاة ذويه.. ما بين حادث تريلا وسقوط عمارة ووباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حياة الفنان حسن الرداد العديد من حالات الفقد التي أثرت على مشاعره ووجدانه، ورغم مرور الوقت إلا أنه دائمًا ما يتذكرهم، حيث فقد حسن الرداد شقيقه فادى إثر حادث، حيث اصطدمت سيارة تريلا تسببت في وفاة شقيقه، فيما فقد أيضًا والدته وهو ما تسبب له في حالة حزن شديدة وأثرت عليه خاصة أنه كان مرتبطًا بها جدًا، وتأثر أيضا برحيل حماه الفنان الكبير سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز بسبب كورونا، ومؤخرا تذكر حسن الرداد ابنة خاله التي رحلت في حادث.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قصتها، قائلا: دنيا الرداد، بنت خالى أجمل طفلة شفتها فى حياتى، كانت جميلة الشكل وجميلة القلب والأخلاق، اليوم 15 نوفمبر ذكرى ميلادها، لقد توفت هى وخالى ووالدتها سويا فى حادث مأساوى إثر سقوط العمارة وهم فى داخلها، توفيت وهى فى ثانوية عامة وكانت من المتفوقات في الدراسة ومن الأوائل دائمًا، الله يرحمك يا حبيبتي ويرحم خالو عبده ويرحم سارة ويجمعنا معكم فى الجنة إن شاء الله".



حسن الرداد



حسن الرداد ووالدته



بوست حسن الرداد



بنت خال حسن الرداد

