شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال واسع على فيلم آخر ليالى الصيف فى عرضه العالمى الأول بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقبال كبير حظي به الفيلم المصري القصير آخر ليالي الصيف للمخرجة فاطمة ياسر والنجمة تارا عماد في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وأربعين، ضمن برنامج بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، وذلك في حضور كل من المخرجة والمنتج بيشوي قلدس وبطلات الفيلم تارا عماد وشهد الشاطر والمغنية دنيا وائل مؤلفة الموسيقى التصويرية للفيلم ومدير التصوير محمد أشرف كوشي ونور إبراهيم المسؤولة عن تلوين الفيلم، وبثينا خالد مساعد مخرج أول وحبيبة أحمد مساعد مخرج ثاني.

ويحظى الفيلم بعرض آخر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا في مسرح الهناجر.

تدور أحداث الفيلم حول 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعودان بعد عامين من وفاة جدهم لتوديع منزل طفولتهم في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي فرح عنهما هذا السر.

الفيلم من تأليف وإخراج فاطمة ياسر، وبطولة النجمة تارا عماد التي شاركت فيه أيضًا كأحد المنتجين المنفذين ويشاركها البطولة شهد الشاطر وفرح أبو غطاس. ومن إنتاج بيشوي قلدس، ومدير التصوير محمد أشرف كوشي، ومونتاج خالد معيط، وموسيقى تصويرية دنيا وائل.

فاطمة ياسر صانعة أفلام مصرية وفنانة بصرية متعددة التخصصات، تهتم باستكشاف الحياة والتعبير عن الذات من خلال صناعة الأفلام، درست العلوم التطبيقية والفنون في الجامعة الألمانية بالقاهرة. تعمل حاليًا على نيل درجة الماجستير في التصوير السينمائي في FAMU في براغ، أخرجت أول فيلم قصير لها بعنوان "آخر ليالي الصيف" من بطولة تارا عماد، إلى جانب عملها كمصورة سينمائية ومخرجة في مشاريع متعددة، منها الأفلام القصيرة، والفيديوهات الموسيقية، والإعلانات، والقصائد المرئية، ومعارض التصوير الفوتوغرافي، وأعمال الرسوم المتحركة، تميل أفلام فاطمة إلى استكشاف الحالة الإنسانية والمشاعر من خلال لحظات تبدو وكأنها متجمدة في الزمن. كما أنها تهتم بشكل خاص بتصوير العالقات المعقدة، وغالبًا ما تستلهم أعمالها من تجاربها الشخصية.



فيلم آخر ليالي الصيف في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة