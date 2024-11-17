شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف لـ ”الخليج 365" عن الطقس خلال الأسبوع الأول من عودة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة أجواء مستقرة بالتزامن مع قرب دخول فصل الشتاء أرصاديًا، والمقرر أن يبدأ رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل.وتأتي هذه الفترة وسط استعدادات الأفراد للاستمتاع بالأجواء الباردة التي تميز هذا الفصل، فيما يقدم المركز الوطني للأرصاد توقعات دقيقة تسهم في توجيه المجتمع.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ”اليوم“ تشهد معظم مناطق المملكة طقسًا مستقرًا خلال الأسبوع الجاري، المتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة للفصل الدراسي الثاني.وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في المناطق الشمالية بين 9 و13 درجة مئوية.فيما تُسجل أقل درجات الحرارة على قمة جبل السودة، إذ تصل إلى حوالي 5 درجات مئوية، ما يجعلها من أبرد المناطق في المملكة.وأضاف "العقيل" أن مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة ستشهد أجواء مستقرة مع ارتفاع نسب الرطوبة على السواحل الشرقية.وأشار إلى توقعات بهطول أمطار متفرقة يوم الأربعاء على منطقة الجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية.وذكر أن دخول فصل الشتاء أرصاديًا يتبقى عليه 13 يومًا، مؤكدًا أهمية متابعة المستجدات الجوية عبر المركز الوطني للأرصاد لضمان السلامة.