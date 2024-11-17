بالم هيلز توقع شراكة استراتيجية مع "دلة العقارية" فى مجال التطوير العقارى والتعليم فى المملكة العربية السعودية

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القاهرة - سامية سيد - استثمار مستدام: بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز البنية التحتية التعليمية

وقعت شركة "بالم هيلز"، الرائدة في مجال التطوير العقاري، اتفاقية شراكة مع "شركة دله" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني في السعودية، وذلك لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي الشراكة كخطوة استراتيجية تُعزز جهود الشركتين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومُستدامة، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتُلبي احتياجات النمو الحضري، في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك خلال مٌشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، أضخم معرض عقاري على مستوى العالم، المستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري بملهم (شمال الرياض)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية، المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة “بالم هيلز” في السعودية، والأستاذ صالح عبد الله صالح كامل ممثلًا عن “دله العقارية”، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.

وتأتي الشراكة بين "بالم هيلز" و"دلة العقارية" لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، على أن تستحوذ "بالم هيلز" على 60% من حصة الشركة الجديدة، و40% لصالح "دله العقارية". كما تشمل الشراكة مجالات متعددة لتعزيز البنية التحتية التعليمية مستهدفا بناء 15 مدرسة دولية على مدى العقد المقبل في المملكة العربية السعودية، لتعزيز جودة الحياة للمجتمع السعودي. بالإضافة إلى إقامة شراكة في أعمال المقاولات للاستفادة من الخبرات الممتدة للشركتين على مدى 30 عامًا.

قال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز في السعودية" إن بالم هيلز اختارت التوسع في السوق السعودي بعدما شهد القطاع العقاري بالمملكة نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبح القطاع ثاني أكبر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد السعودي، هذا إلى جانب إطلاق المملكة العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية في القطاع العقاري، مما يجعلها بيئة مثالية لتوسيع أعمال الشركة في المملكة، لتنقل تجربتها الناجحة في مصر على مدار 25 عاما، إلى السوق السعودي".



أضاف، أن لدي شركة بالم هيلز خطة طموحة للاستثمار في السوق السعودي، تهدف إلى تقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة، وقد بدأت أولى خطواتها بتوقيع شراكة مع شركة دلة العقارية، للاستفادة من خبراتها في التطوير والتنمية في المملكة العربية السعودية، و لتعزيز تواجدنا في السوق السعودي"

وأكد الأستاذ صالح عبد الله صالح كامل على التزام "دله العقارية"، بتطوير البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي كجزء من استراتيجية "دله البركة" للاستثمار المستدام، بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقال:" نهدف من خلال هذه الشراكة إلى بناء مجتمعات بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المملكة، مع تعزيز الخدمات التعليمية عبر إنشاء مدارس دولية، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة".

كما أوضح ممثل "دله العقارية"، من أن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ لدفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعيم مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية.

وتعد شركة دله العقارية هي الذراع العقاري لمجموعة "دله البركة"، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني في المنطقة، وقد ساهمت استثماراتها في العديد من المشاريع الضخمة في المملكة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الحضرية، والمدن الساحلية، والأحياء السكنية، والأبراج الفندقية، والمراكز التجارية، وغيرها.