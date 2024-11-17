شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي

اختتم وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم، أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، على هامش زيارته للصين على رأس وفد رسمي من منظومة الإعلام في المملكة.

وشهدت الزيارة إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين، وإطلاق النسخة الصينية من الموسوعة السعودية «سعوديبيديا».

كما تضمنت الزيارة لقاء وزير الإعلام عددا من المسؤولين الصينيين في قطاع الإعلام، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين في القطاع.

وشهدت الزيارة توقيع برنامج تنفيذي بين وكالة الأنباء السعودية «واس» ووكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، واتفاقية تبادل محتوى وخبرات بين سعوديبيديا وجامعة بكين للغات والثقافة، واتفاقيات تعاون بين سعوديبيديا وكل ٍمن محرك البحث (بايدو) ومنصة (سي ال اس) التابعة لمجموعة شنجهاي للإعلام وشركة (سي اي سي سي) لتبادل البيانات وصندوق (اي دبليو بارتنرز) الاستثماري.

وزار الوزير أيضا جامعة بكين للغات والثقافة، والتقى رئيس مجلس إدارة الجامعة ني هاي دونغ، كما التقى الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعة لدراسة اللغة الصينية.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الموسوعة السعودية «سعوديبيديا» التابعة لوزارة الإعلام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي وعميد كلية دراسات الشرق الأوسط الدكتور خليل لو لين.

فيما زار معالي وزير الإعلام مقر شركة ويبو، والتقى الرئيس التنفيذي للشركة السيد وانغ غاوفي، وعدداً من المسؤولين في الشركة، وناقش خلال الزيارة تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والمحتوى الرقمي.

وجرى خلالها توقيع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومنصة «سعوديبيديا» مذكرتي تفاهم مع شركة ويبو، وإطلاق حسابات وزارة الإعلام ووكالة الأنباء السعودية و«سعوديبيديا» في المنصة.