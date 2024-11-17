شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للإنتاج انتصار كبير للصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن عودة شركة النصر للإنتاج مرة أخرى، بداية حقيقية لتوطين صناعة وتكنولوجيا السيارات فى مصر، وخطة جادة من قبل الدولة لدعم واحدة من أفضل الصناعات التى من الممكن ان تكون بداية حقيقية لإنعاش الاقتصاد الوطنى.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتى تستهدف وضع الدولة المصرية فى مصاف الدول المتقدمة فى صناعة السيارات، واليوم مع إعلان عودة الشركة للإنتاج يعد انتصارا كبيرا للصناعة الوطنية، وتأكيد للجميع بأن مصر تُعيد إحياء خطوط الإنتاج بالشركة التى تتميز العراقة والجميع يعلم جيدا مكانة شركة النصر عبر التاريخ.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن استعداد الشركة لإنتاج أول أتوبيس بنسبة مكون محلي مرتفعة، بمثابة دفعة مهمة لتوطين صناعة السيارات والتغلب على كافة التحديات، وتأكيد فى نفس الوقت على أن الدولة حققت طفرة ملحوظة فى ملف البنية التحتية والتكنولوجية وأصبح لديها من المقومات ما يؤهلها لتكون واحدة من الدول المتقدمة فى صناعة السيارات.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن عودة الشركة للإنتاج رسالة مهمة للجميع بداية من تفعيل استراتيجية صناعة السيارات، وفي الوقت تأكيد على تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات التي تمتلكها الدولة، وأن الهدف زيادة الانتاج، والنهوض بالصناعة، ودعم المنتج المحلى، وفى نفس الوقت رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية عالية تتفق مع المواصفات العالمية، ومن ثم سيكون هذا الأمر بمثابة فتح الأبواب أمام استثمارات جديدة.