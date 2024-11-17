"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفَين عسكريَين بشمال الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت "​المقاومة الإسلامية في العراق​"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء اليوم السّبت 2024-11-16، هدفًا عسكريًّا في شمال الأراضي المحتلّة؛ بواسطة الطّيران المسيّر".

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا أيضًا مساء اليوم السّبت، هدفًا عسكريًّا في شمال الأراضي المحتلّة للمرّة الثّانية، بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار عمليّاتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".