طرد رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أنتونيس ساماراس من حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم

أعلنت ​الحكومة اليونانية​، طرد رئيس الوزراء الأسبق أنتونيس ساماراس من حزب "الدّيمقراطية الجديدة" الحاكم، بعدما انتقد خياراتها في العلاقات مع تركيا.

وأوضح المتحدّث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس في بيان، أنّ ساماراس "أعرب عن عدم موافقته على الإطلاق على مجمل السّياسة الحاليّة للحكومة. كما قام بتحريف تصريحات وزير الخارجيّة الّتي تمّ توضيحها مرارًا"، مؤكّدًا أنّ "كلّ هذا لا يمكن التّسامح معه أو قبوله". وأشارت إلى أنّ "ساماراس وضع نفسه، للمرّة الثّانية منذ العام 1993، خارج حزب الدّيمقراطية الجديدة".

وكان قد دعا ساماراس، في مقابلة، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى إقالة وزير الخارجيّة جورج غيرابيتريتيس، من دون أن يذكر اسمه مباشرةً، بدعوى تنازله أمام المطالب التّركيّة في المحادثات الجارية مع أنقرة.

يُذكر أنّ ساماراس المحافظ كان قد قاد الحكومة اليونانيّة من العام 2012 إلى 2015، وانتقد مرارًا موقف السّلطات اليونانيّة في إطار العلاقات مع تركيا.

وطَرد رئيس الوزراء اليوناني في العام 1993 كوستانتينوس ميتسوتاكيس، وهو والد كيرياكوس ميتسوتاكيس، ساماراس آنذاك من الحكومة، حيث كان يشغل منصب وزير الخارجية، بسبب موقفه المتشدّد في النّزاع على تسمية مقدونيا الشّماليّة.