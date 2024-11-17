تسجيل أول إصابة بـ"السلالة الفرعية 1" من جدري القردة في ولاية كاليفورنيا الأميركية

أعلنت المراكز الأميركيّة للسّيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أوّل حالة إصابة بـ"السّلالة الفرعيّة 1" من ​جدري القردة​ في ولاية ​كاليفورنيا​، لتصبح هذه أوّل إصابة معروفة بهذا النّوع داخل الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وأوضحت في بيان، أنّ المصاب شخص سافر إلى الولايات المتّحدة مؤخّرًا من شرق أفريقيا، حيث تلقّى العلاج فور وصوله إلى البلاد في منشأة طبيّة محليّة، قبل أن يُسمح له بالمغادرة، مشيرةً إلى أنّ المريض يخضع الآن للعزل المنزلي ولا يحتاج إلى علاج إضافي، فيما تتحسّن الأعراض الّتي ظهرت عليه بشكل ملحوظ.

وكانت منظّمة الصّحة العالميّة قد أعلنت في آب الماضي، جدري القردة "حالة طوارئ صحيّة" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظّمة.

كما أظهرت بيانات من المراكز الأفريقيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تشرين الأوّل الماضي، أنّ حالات الإصابة بمرض جدري القردة لا تزال تنتشر في القارة، وكشفت عن زيادة بنسبة تتجاوز 500% عن العام الماضي.