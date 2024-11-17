ذكرت هيئة البث الإسرائيليّة، أنّ "قائد القيادة الشّماليّة في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين أعلن المطلة منطقةً عسكريّةً مغلقةً، بسبب نشاط الجيش في جنوب لبنان".
وفي 10 تشرين الثّاني الحالي، أفادت الإذاعة الإسرائيليّة الرّسميّة، عن "إصابة عدة أشخاص نتيجة إطلاق صاروخ مضادّ للدروع على بلدة المطلة في الجليل الأعلى".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوّي على لبنان، إضافةً إلى محاولات التّوغّل البرّي من قبل الجيش الإسرائيلي في الجنوب، الّتي يتصدّى لها عناصر من "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: قائد القيادة الشمالية بالجيش أعلن المطلة منطقة عسكرية مغلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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