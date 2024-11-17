بن غفير: اليوم تم إلقاء قنبلة إضاءة على منزل نتانياهو وغدا قد يتم إطلاق رصاص حي

اشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الى أن "التحريض ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتجاوز كل الحدود. إن إلقاء القنبلة الضوئية على منزله الليلة هو تجاوز لخط أحمر آخر - اليوم قنبلة ضوئية، وغدًا إطلاق نار حي. يجب أن يتوقف التحريض ضد نتانياهو وعائلته. أتوقع أن يصل جهاز الأمن العام والشرطة إلى المشتبه بهم الذين ارتكبوا الفعل قريبًا".

وافاد بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك، بأنه "تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء بنيامي نتانياهو في قيساريا"، مشيرا الى ان "نتانياهو وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق".

واكد ان "إلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتايناهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات".

وكانت قد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا"