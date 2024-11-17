الرئيس الصيني لنظيره الاميركي: بكين ستعمل من أجل انتقال سلس في العلاقات الصينية-الأميركية

اكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي جو بايدن، خلال لقاء جمعهما في ليما، أن الصين "ستسعى جاهدة من أجل انتقال سلس في العلاقات مع واشنطن".

واشار في المحادثات التي عقدت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الى أنه "يتعين على البلدين مواصلة استكشاف الطريق الصحيح للتفاهم وتحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل".