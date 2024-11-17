الامارات | منصور بن زايد يعزي في وفاة والدة فارس خلف المزروعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العزاء إلى قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، وذلك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.