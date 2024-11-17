الامارات | بالنيابة عن رئيس الدولة.. ريم الهاشمي تشارك في أسبوع «أبيك» في البيرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شاركت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في فعاليات أسبوع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك APEC 2024)، الذي عُقد في العاصمة البيروفية ليما.

وتؤكد مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف في المنتدى رفيع المستوى المتعدد الأطراف، العلاقات الثنائية الوطيدة مع جمهورية بيرو، والتي تأتي تجسيداً لمكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً وموثوقاً به على المستوى الدولي.

كما قدّمت هذه الزيارة فرصاً جديدة لدفع التعاون بين دولة الإمارات وأعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك بيرو، إلى آفاق جديدة لتعزيز عجلة النمو في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، والأجندة العالمية بشأن العمل المناخي والاستدامة.

وخلال اجتماع القادة الذي ترأسته رئيسة جمهورية بيرو، دينا بولوارتي، شكرت الهاشمي بولوارتي على الدعوة التي وجّهتها لدولة الإمارات ضيف شرف في المنتدى، مؤكدة أن هذه المشاركة المتميزة تعزز التعاون بين اقتصادات دولة الإمارات و«منتدى أبيك» في المحافل متعددة الأطراف، وتؤكد دور دولة الإمارات المحوري شريكاً اقتصادياً رئيساً ومركزاً مالياً وتجارياً واستثمارياً رائداً عالمياً، علاوة على تأكيد التزام الدولة بالتعددية والحوار البنّاء.

وأشارت الهاشمي إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والعمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددت على أهمية موضوع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، الذي انعقد تحت عنوان: «التمكين والشمول والنمو» لدفع عجلة الاستدامة، من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لدعم النمو الشامل والتحول العادل في مجال الطاقة، وتنفيذ سياسات التجارة والاستثمار والابتكار المستدام بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما سلطت الهاشمي الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، وأكدت أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop28) الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي يمثّل لحظة محورية مهمة في مجال دبلوماسية المناخ، والتي حققت نجاحاً كبيراً في «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي وقّع عليه 198 طرفاً، والذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي. وقد حقق المؤتمر نتائج محورية، بما في ذلك «ترويكا» رؤساء مؤتمر الأطراف التي تجمع رئاسات مؤتمر الأطراف «Cop28» و«Cop29» و«Cop30».

وأكدت دعم دولة الإمارات لرئاسة مؤتمر الأطراف (Cop29) في باكو.

ويأتي التزام دولة الإمارات متسقاً مع أهداف منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في تعزيز النمو الشامل والتقدّم المستدام، ودعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الدولية المشتركة.

إلى ذلك، عقدت الهاشمي خلال الزيارة اجتماعاً مع وزير الخارجية في جمهورية بيرو، إلمر شيالر، لبحث الجهود الرامية إلى دفع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.