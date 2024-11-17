الامارات | 3 ابتكارات لدعم الاستدامة من طلبة جامعة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز طلاب من كلية الهندسة بجامعة أبوظبي ثلاثة ابتكارات لدعم الاستدامة، شملت مشروعاً لمراقبة استهلاك الطاقة بالمباني السكنية، ومقعداً ذكياً، وسيارة تعمل بالهيدروجين.

وركز الابتكار الأول، الذي نفذه فريق من طلاب الهندسة الكهربائية والحاسوب بجامعة أبوظبي، على الاستدامة في استهلاك الطاقة عبر مشروع نظام تفاعلي لمراقبة استهلاك الطاقة للمباني السكنية باستخدام تنبيهات الرموز التعبيرية، وشاشة تعمل باللمس تصدر تنبيهاً عند أي ارتفاع في استهلاك الطاقة، ويضم نظام مراقبة الطاقة شاشة تعمل باللمس مثبتة باللوحة الكهربائية الرئيسة للمنزل، لتعرض استخدام الطاقة في الوقت الفعلي مع تنبيهات من الرموز التعبيرية للمساعدة في تتبع استهلاك الطاقة والتحكم فيها بسهولة.

والابتكار الثاني مشروع سيارة تعمل بطاقة الهيدروجين، وخالية من الانبعاثات، ومصممة لتوفير أقصى درجات السلامة مع الخزانات المعززة ومستشعرات الهيدروجين، وتحوّل السيارة غاز الهيدروجين لطاقة كهربائية باستخدام تقنيات خلايا الوقود، كما أن المادة الناتجة عن عملية توليد الطاقة بالسيارة هي الماء فقط، ويمكنها السير بسرعة 60 كيلومتراً بالساعة. والابتكار الثالث على شكل «مقعد مُنحنٍ وأنيق، صُمم بطريقة مستدامة» باستخدام تقنيات برمجية تعطيه شكلاً فريداً، ويوفر تجربة جلوس فريدة بوضعيات جلوس متعددة لتحقيق أقصى قدر من الراحة للجميع، ويستخدم البرمجة لابتكار أشكال هندسية تتجاوز التصاميم التقليدية.