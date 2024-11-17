الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتساءل ولي أمر طالب: «هل يجوز أن أنقل ابني من المسار المتقدم إلى المسار العام؟».

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على جميع الطلبة الراغبين في الانتقال إلى أي مسار تعليمي استيفاء معايير القبول المحددة، كما يجب تنفيذ إجراءات الانتقال إلى المسارات التعليمية كافة مع نهاية العام الدراسي، أو خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، ويتوجب على المدرسة وضع خطة دعم «أكاديمي أو نفسي» فردية لكل طالب يود الانتقال من مسار إلى آخر، وفق الحاجة الخاصة بكل طالب.