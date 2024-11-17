الحكومة البريطانية اعلنت عن تقديم مساعدة إنسانية جديدة للسودان

أعلنت الحكومة البريطانية تقديم مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 113 مليون جنيه استرليني (نحو 136 مليون يورو) لشعب السودان.

واكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه المساهمة "التي تمثل مضاعفة للمساعدة الموعودة للسودان والمنطقة هذا العام ستوفر المساعدة لأكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص فروا من الصراع وهم موجودون في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان".

وأضافت أن وزير الخارجية ديفيد لامي الذي سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي الاثنين "سيطلب من القوات المسلحة السودانية إبقاء معبر أدري الحدودي بين تشاد ودارفور مفتوحا إلى أجل غير مسمى"، وسيدعو إلى رفع "القيود التي حدّت من حجم المساعدات التي تمر عبر هذا المعبر".

وقال لامي في البيان "لا يمكننا إيصال مساعدات من دون وجود حرية وصول"، مشددا على أنه "يجب عدم استخدام المجاعة كسلاح حرب".