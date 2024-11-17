موقع واللا: سقوط قنبلتي إضاءة في منزل نتانياهو هو فشل أمني إضافي

اكد موقع "واللا" العبري، ان "سقوط قنبلتي إضاءة في منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو فشل أمني إضافي".

وافاد بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك، بأنه "تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء بنيامي نتانياهو في قيساريا"، مشيرا الى ان "نتانياهو وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق".

واكد ان "إلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتايناهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات".

وكانت قد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا"