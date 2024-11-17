وزير من الانتقالي يرفض إخلاء عقار مُستأجر في عدن (وثائق)

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت وثائق أن وزيرًا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة الشرعية، يماطل في إخلاء عقار مستأجر من أحد المواطنين في عدن رغم اتفاق ملزم بينهما.

وتشير وثيقة صادرة عن المحكمة التجارية في "عدن" بدء إجراءات بالتحقيق مع وزير الخدمة المدنية عن المجلس الانتقالي عبدالناصر أحمد الوالي بعد شكوى تقدّم بها خصمه، ويدعى "زيد ثابت أحمد النقيب".

ونشأ النزاع بين الطرفين بعد رفض الوزير الوالي إخلاء عقار مستأجر من النقيب استغله الوزير في بناء مطعم له بناء على اتفاق سابق بينهما يقضي بأن يخلي الوزير الوالي العقار المستأجر دون قيد أو شرط في مايو 2024.

وبدأ العقد بينهما في مايو2019.

وقالت مصادر محلية في عدن إن الوزير رفض إخلاء العقار منذ ستة أشهر.

وتفتح القضية بابًا واسعًا للتحقيق في ثروات مسؤولين كبار في الحكومة استغلوها في بناء مصالح خاصة بهم.